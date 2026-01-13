صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت اور ملک دشمن عناصر کا مقصد ایک ہے ،جمیل ضیا

  • کراچی
کراچی (این این آئی)ٹاؤن چیئرمین اورنگی ٹان حاجی جمیل ضیا نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی ملکی املاک، ریاستی اداروں اور پاک فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اسے قانون کے مطابق سخت سزا ملنی چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کرنے والے عناصر دراصل بھارت اور ملک دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اور اندرونی ملک دشمن عناصر کا مقصد ایک ہی ہے ، یعنی پاکستان کو کمزور کرنا اور قومی اداروں کو بدنام کرنا۔حاجی جمیل ضیا نے مزید کہا کہ پاک فوج پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کی ضامن ہے اور اس نے ملک کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

