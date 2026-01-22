صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو روزہ کراچی ادبی کانفرنس و مشاعرہ 31جنوری کو ہوگا

  • کراچی
دو روزہ کراچی ادبی کانفرنس و مشاعرہ 31جنوری کو ہوگا

کراچی (این این آئی) نیاز مندان کراچی کے زیراہتمام دو روزہ کراچی ادبی کانفرنس و مشاعرہ 31جنوری اور یکم فروری 2026 کو وی ٹرسٹ آڈیٹوریم، گلشن اقبال میں منعقد ہوگا۔

اعلامیے کے مطابق کانفرنس میں ملک کے ممتاز ادبا، شعرا، محققین اور دانشور اردو زبان و ادب کے مختلف پہلوں پر اظہار خیال کریں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں مشاعرے کا انعقاد بھی کیا جائے گا جس میں نامور شعرا اپنا کلام پیش کریں گے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس ادبی اجتماع کا مقصد اردو ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ فکری و تخلیقی مکالمے کو فروغ دینا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن