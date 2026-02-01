صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکاروں کی پیٹی بند بھائی کی شادی میں فائرنگ،علاقہ مکین خوفزدہ

  • کراچی
پولیس اہلکاروں کی پیٹی بند بھائی کی شادی میں فائرنگ،علاقہ مکین خوفزدہ

کراچی (این این آئی)عباس ٹاؤن کے قریب سچل پولیس اہلکاروں نے ہوائی فائرنگ کیخلاف سخت احکامات ہوامیں اڑا دیئے ۔پولیس اہلکاروں نے پیٹی بند بھائی علی ذر کی شادی میں ہوائی فائرنگ کی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

اطلاعات کے مطابق اہلکاروں نے دل کھول کر فائرنگ کی اور نہ تو عمارتوں کو مدنظر رکھا اور نہ ہی شہریوں کے گھروں کی طرف توجہ دی، اہلکار دائیں بائیں گولیاں چلاتے رہے ۔واقعے کی فوٹیج سامنے آئی ، جس میں دیکھا گیا پہلے مبینہ طور پر پولیس اہلکارابوذر گاڑی میں سوارہوکر آیا اور گاڑی میں بیٹھ کرشدیدفائرنگ کرنا شروع کردی جبکہ دیگر افراد بھی گلیوں اور گاڑیوں میں موجود ہو کر اسلحہ استعمال کرتے رہے ۔ذرائع کے مطابق ابوذر اور علی ذر عباس ٹاؤن پولیس چوکی پر تعینات ہے ، یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب پولیس کے سخت احکامات کے باوجود اہلکاروں نے شادی کے دوران ہوائی فائرنگ کی، جس سے شہریوں کی حفاظت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل