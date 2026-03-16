پتھارا مافیاسے ٹریفک کانظام درہم برہم،شہریوں کو مشکلات
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)خراب سڑکوں اور سیوریج کے خراب نظام کے ساتھ پتھارا مافیا نے بھی ٹریفک نظام کو مزید بد تر بنادیا ۔ نمائشی کارروائی کے چند گھنٹوں بعد ہی پتھارے دوبارہ قائم کردیے جاتے ہیں ۔
شہر میں جاری ترقیاتی کاموں میں سست روی اور خراب سڑکوں کے باعث شہریوں کو ٹریفک جام کا عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے ۔ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں متعدد مقامات پر ترقیاتی کاموں کے باعث سڑکوں کی کھدائی ہوئی ہے یا وہاں مرمتی کام کیا جارہا ہے جس کے باعث ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہوجاتا ہے اسکے ساتھ ساتھ سیوریج کے پانی سے بھی صورتحال مزید خراب ہوگئی ہے ۔علاوہ ازیں ایسے مقامات جہاں سے ٹریفک کو نکالا جاسکتا ہے ان پر تجاوزات مافیا نے قبضہ کررکھا ہے ۔ چائے کے ہوٹلوں کی کرسیاں سروس روڈ پر رکھ دی جاتی ہیں اور اسی طرح ریسٹورنٹ کی پارکنگ اور سامان کی وجہ سے روڈ کا بیشتر حصہ بند ہوجاتا ہے جس سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوتی ہے ۔