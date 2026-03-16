پولیس سے مقابلے ،5ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

  • کراچی
ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا مڈبھیڑ کشمیر روڈ،تین ہٹی ندی اورعزیز بھٹی پارک کے قریب ہوئی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان تین علیحدہ علیحدہ مبینہ مقابلوں کے دوران 5 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے ۔پولیس کے مطابق پہلا مقابلہ جمشید کوارٹرز تھانے کی حدود میں کشمیر روڈ کٹ کے قریب پیش آیا جہاں گشت پر موجود پولیس ٹیم کا مشتبہ ڈاکوؤں سے آمنا سامنا ہوگیا۔اس دوران دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ زخمی ملزم کی شناخت عامر زیب عرف شینا ولد گل زیب خان کے نام سے ہوئی ہے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیر قانونی اسلحہ بمعہ ایمونیشن برآمد کر لیا گیا جبکہ اس کے زیر استعمال موٹرسائیکل کو بھی ضابطے کے تحت تحویل میں لے لیا گیا۔زخمی ملزم کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے سابقہ مجرمانہ ریکارڈ کی جانچ کی جا رہی ہے ۔دوسرا مبینہ پولیس مقابلہ تین ہٹی ندی کے قریب پیش آیا جہاں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت حنین اور حارث کے نام سے ہوئی ہے ۔تیسرا مقابلہ گلشن اقبال عزیز بھٹی پارک کے قریب ہوا جہاں مبینہ طور پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

ٹریفک سگنلز ، چوکوں اور پبلک مقامات پر بھکاریوں کے ڈیرے انتظامیہ تماشائی

مشکلات سے نجات کیلئے اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا :اجمل قا دری

میرٹ پر 42لاکھ افراد کو 42 ارب کا رمضان پیکیج دیا:سلمیٰ بٹ

آل پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا فوری تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ

نگہبان کارڈ کے ذریعے متوسط طبقہ کی معاونت کی جا رہی:شازیہ فرید

جعلی دیسی گھی تلف ، 33فوڈ پوائنٹس کو لاکھوں روپے جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی