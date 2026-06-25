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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
عدالتیں شہریت بارے مقدمات میں قومی سلامتی معاملات مد نظر رکھیں :لاہور ہائیکورٹ
سینٹ پیٹرزبرگ قانونی فورم ،پاکستان کے چیف جسٹس صاحبان شریک
قومی اسمبلی :وزارتوں،ڈویژنوں،محکموں کیلئے ضمنی گرانٹس منظور
ایران اور پاکستان کی امنگوں اور امیدوں میں گہری مماثلت:مسعود پزشکیان
قائم مقام صدر آزاد کشمیر لطیف اکبر کے کاغذات نامزدگی مسترد
بلاول بھٹو سے علیم خان کی ملاقات، جی بی میں حکومت سازی پر تبادلہ خیال
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وینزویلا میں قیامت خیز زلزلہ، درجنوں عمارتیں منہدم، 32 افراد ہلاک، 700 سے زائد زخمی
وزیراعظم شہبازشریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی و نقصان پر اظہار افسوس
ڈونلڈ ٹرمپ اور لاطینی امریکا کے ممالک کا وینزویلا کی مدد کا اعلان
ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ٹرمپ کا نیٹو چیف سے ملاقات میں شکوہ
مفاہمت سے متعلق متضاد امریکی بیانات تہران کے واشنگٹن پر عدم اعتماد میں اضافہ کریں گے، ایران
آج کے کالمز
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن
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