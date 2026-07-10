صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص میں 40ٹن ذخیرہ گندم برآمد، چکی سیل کردی گئی

  • کراچی
میرپور خاص میں 40ٹن ذخیرہ گندم برآمد، چکی سیل کردی گئی

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کانیو نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کے دوران ایک نجی آٹا چکی پر چھاپہ مار کر تقریباً 800 بوریاں گندم (ہر بوری 50 کلوگرام) یعنی مجموعی طور پر 40 ٹن گندم ذخیرہ شدہ گندم برآمد کرلی۔۔۔

وہاں موجود فوڈ انسپکٹر کے مطابق مذکورہ آٹا چکی محکمہ خوراک میں رجسٹرڈ نہیں ہے مزید بتایا گیا کہ وہاں موجود گندم کا ذخیرہ غیر قانونی ذخیرہ اندوزی (ہوڈنگ) کے زمرے میں آتا ہے ۔ اس کے بعد محکمہ خوراک کے نمائندوں کی موجودگی میں آٹا چکی کو سیل کر دیا گیا جبکہ محکمہ خوراک کے حکام کو ہدایت کی گئی کہ وہ متعلقہ قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق مزید قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فیسکو کی نمایاں کارکردگی 79 کروڑ روپے کی ریکوری

ٹرانزیشن کمیٹی کا پہلا ویڈیو لنک اجلاس ،مربوط حکمت عملی پر اتفاق

انسانی جانوں سے کھیلنے والے عطائی رعایت کے مستحق نہیں، ڈپٹی کمشنر

پولیس چوکی چک مبارک کی نئی عمارت کا باقاعدہ افتتاح

کوٹ مومن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائیں گے ، اے سی

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ