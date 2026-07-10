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بھتہ خوری میں ملوث ملزم گرفتار

  • کراچی
بھتہ خوری میں ملوث ملزم گرفتار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) پولیس نے بھتہ خوری میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کرلیا۔۔

۔پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزم نے سولجر بازار گارڈن ایسٹ میں رہائش پذیر کپڑے کے تاجر سے 50 لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا اور نہ دینے پر جان سے مارنے سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایس آئی یو پولیس نے خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر آرام باغ تھانے کی حدود میں کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران مطلوب بھتہ خور کو گرفتار کرلیا جس کی شناخت عبدالرشید عرف راشی کے نام سے ہوئی، جس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے ۔

 

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