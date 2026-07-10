پانی چوری روکنے کیلئے خصوصی تھانہ قائم، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ
میئر نے افتتاح کردیا، واٹر کارپوریشن ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے غیر قانونی کنکشنز،ہائیڈرنٹس مافیا کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائیگی، مرتضیٰ وہاب
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پانی چوری کے بڑھتے واقعات روکنے کیلئے خصوصی تھانہ قائم کردیا گیا۔ پانی چوری کے تمام مقدمات اب واٹر کارپوریشن ایکٹ کے تحت اس تھانے میں درج ہوں گے ۔ تھانے کے قیام سے پانی چوری کرنے والوں کے خلاف تفتیش اور قانونی کارروائی کا عمل تیز ہونے کی توقع ہے ۔ میئر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے خصوصی تھانے کا افتتاح کیا اور خبردار کیا کہ پانی چوری اور سرکاری آبی وسائل کے غیر مجاز استعمال میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز اور مؤثر قانونی کارروائی کی جائے گی۔افتتاحی تقریب میں واٹر کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی صدیقی سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ میئر نے کہا کہ واٹر کارپوریشن نے پانی چوری، غیر قانونی کنکشنز اور ہائیڈرنٹس مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر مؤثر عملدرآمد کا آغاز کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ کراچی کی تاریخ میں پہلی بار واٹر کارپوریشن ایکٹ کے تحت خصوصی تھانہ قائم کیا گیا ہے ، جسے مکمل قانونی اختیارات حاصل ہیں۔ اب پانی چوری سے متعلق تمام مقدمات اسی خصوصی تھانے میں درج کیے جائیں گے جس سے مقدمات کے اندراج، تفتیش اور قانونی کارروائی کا عمل مزید تیز، شفاف اور مؤثر ہوگا۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ خصوصی تھانے کے ذریعے پانی چوری، غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے قیام اور سرکاری پانی کے غیر مجاز استعمال میں ملوث عناصر کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔