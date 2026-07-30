صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن اخبارفروشاں کا اخبار مارکیٹ کے معاملات پراجلاس

  • کراچی
انجمن اخبارفروشاں کا اخبار مارکیٹ کے معاملات پراجلاس

میئرسے اخبار مارکیٹ کے واجبات کے چالان جاری کرنے کے احکامات کی اپیل اخبارات مالکان ، سی پی این ای، اے پی این ایس اور صحافی تنظیموں سے رابطے کافیصلہ

کراچی (سٹی ڈیسک )مرکزی انجمن اخبار فروشاں کراچی کا ہنگامی اجلاس زیر صدارت محمد اقبال نون کے ہوا ۔اجلاس میں جنرل سیکریٹری عبدالحمید ڈاڈا، سینئر نائب صدر چودھری نذیر، ناصر نثار ، مشتاق میمن، خرم مشتاق نیوز پیپر ایجنٹ صدیق بابر ،محمد رضوان، آصف گلستان، محمد قیس ،عبدالرشید،  محمد عمر،عیسی بابر، محمد زبیر ، اقبال صوفی، اسلم پاریکھ، عمران بنٹی ڈپو عہدیداران اورنگی ٹاؤن ڈپو سے محمد ثاقب ، صدر ڈپو سے محمد شاہد، محمد خالد نے شرکت کی اور اخبار مارکیٹ کے معاملات پر غور کیا گیا ۔مرکزی قائدین نے کہا کہ کراچی اخبار مارکیٹ سندھ گورنمنٹ نے تعمیر کروا کر اخبار فروشوں کی فلاح و بہبود اور اخبارات کی ترسیل کے لئے مرکزی اخبار فروشاں کراچی کے حوالے کیا۔ اخبار مارکیٹ کے بقایا واجبات کے چالان کے سلسلے میں سینئر ڈائریکٹر اسٹیٹ سے 2024 ء سے رابطے میں ہیں، اس سلسلے میں میئر کراچی سے بھی ملاقات کی ۔ میئر کراچی کے حکم پر فروری 2025 ء میں تحریری درخواست جمع کروائی لیکن ابھی تک اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور کچھ غیر متعلقہ  افراد اخبار مارکیٹ کا جائزہ لینے کے لئے کوشاں ہیں جس پر اخبار فروشوں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔ اجلاس نے میئر کراچی مرتضی وہاب سے اپیل کی کہ اخبار مارکیٹ کے واجبات کے چالان جاری کرنے کے احکامات صادر فرما ئیں، اس سلسلے میں تمام مالکان اخبارات ، سی پی این ای، اے پی این ایس اور تمام صحافی تنظیموں سے رابطہ کرنے اور مجلس عاملہ کا اجلاس جلد طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو علی پور میں مفت جدید گھروں کی فراہمی

میپکو نے ایک ہزار 296 ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن مکمل کرلی

ہیڈ نو بہار :وین اورمزدہ میں تصادم، 7افراد زخمی

چوری ڈکیتی کی وارداتیں، شہری نقدی وقیمتی سامان سے محروم

منشیات فروشی کے مقدمہ میں مجرم کو 9سال قید

رقم تنازع پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن