صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرک نے موٹرسائیکل سوار طالب علم کو کچل دیا

  • کراچی
ٹرک نے موٹرسائیکل سوار طالب علم کو کچل دیا

حادثہ نارتھ ناظم آباد میں پیش آیا،ایک زخمی،ڈرائیورکو حراست میں لے لیا گیاپورٹ قاسم وائرلیس گیٹ کے قریب گاڑی کی ٹکر سے مدرسے کا 9سالہ طالبعلم چل بسا

کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) نارتھ ناظم آباد میں مزدا ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں نجی اسکول کا ایک طالب علم جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوگیا۔ ایس ایچ او تھانہ سرسید افتخار تنولی نے بتایا کہ نارتھ ناظم آباد بلاک I شنواری ریسٹورنٹ کے قریب دونوں طالبعلم اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جارہے تھے کہ حادثہ پیش آیا۔چھیپا حکام کے مطابق جاں بحق نوجوان طالب علم کی شناخت 16 سالہ حذیفہ ولد آصف جبکہ زخمی کی 15 سالہ حمزہ کے نام سے ہوئی۔انہوں نے بتایا کہ پولیس نے لوڈنگ مزدہ کو تحویل میں لیکر ڈرائیور روال حسین کو حراست میں لے لیا ہے ، پولیس حادثے کی مزید تفتیش کررہی ہے۔

پورٹ قاسم وائرلیس گیٹ کے قریب ٹریفک حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر بچہ جاں بحق ہوگیا متوفی بچے کی شناخت 9 سالہ عزیز کے نام سے ہوئی پولیس کے مطابق متوفی گھر کے قریب قائم مدرسے جارہا تھا کہ اسی دوران تیز رفتار نامعلوم گاڑی نے اسے سڑک کنارے ٹکر ماری جس سے وہ موقع پر جاں بحق ہوگیا ۔ڈاکس میں ٹریفک حادثے میں پولیس اہلکار 30 سالہ سمیع ولد اعجاز جاں بحق ہوگیا۔ایس ایچ او ڈاکس وقار قیصر نے بتایا کہ سلطان آباد انٹیلیجنس کالونی کے قریب ہائی روف میں پولیس اہلکار اپنے دوست کے ساتھ جارہا تھا کہ گاڑی کا ٹائی راڈ ٹوٹ گیا ۔مزید برآں قائد آباد شاہراہ بھٹو پل کے اوپر ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ریسکیو ذرائع کے مطابق تیز رفتار کار الٹنے سے دو خواتین ستارہ اور ثناء زخمی ہوگئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے سے سینیٹر عابد شیر علی کی ملاقات

صدیق سنز کی ڈاکٹر ایس ایم تنویر اور دیگر امیدواروں کی حمایت کا اعلان

نئے ٹی اے ایس آئیز کو دیانتداری سے فرائض ادائیگی کی ہدایت

پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کی سکیموں میں تعمیراتی معیار تسلی بخش

سنی تحریک کا بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کااعلان

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر