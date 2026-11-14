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حوالہ ہنڈی نیٹ ورک کے دو ملزمان گرفتار، سعودی و اماراتی کرنسی برآمد

  • کراچی
حوالہ ہنڈی نیٹ ورک کے دو ملزمان گرفتار، سعودی و اماراتی کرنسی برآمد

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایف آئی اے کمرشل بینکس سرکل کراچی نے ہنڈی حوالہ نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔۔۔

 جن سے 6 لاکھ پاکستانی روپے ، 10 ہزار اماراتی درہم اور 16 ہزار 500 سعودی ریال، اہم دستاویزی اور ڈیجیٹل شواہد برآمد کرلیے گئے ۔ترجمان کے مطابق کمرشل بینکس سرکل کراچی نے خفیہ اطلاعات پر لیاری کے علاقے میں واقع عرب ٹاور کی گراؤنڈ فلور پر قائم ایچ ایم ایس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنیکل اسکلز کے دفتر پر چھاپہ مارا۔کارروائی کے دوران یاسر ولد عبدالغنی اور عبدالغنی ولد عبدالرزاق نامی دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 

 

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