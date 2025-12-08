صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس بی :ملزم لین دین کے تنازع پر شہری کے گھرکی دیوار پھلانگ کرداخل‘مقدمہ درج

  • لاہور
ڈیفنس بی :ملزم لین دین کے تنازع پر شہری کے گھرکی دیوار پھلانگ کرداخل‘مقدمہ درج

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈی ایچ اے فیز 5 کے علاقے ڈیفنس بی میں ملزم شہریار اپنے دو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ مبینہ طور پر گھر میں داخل ہوا، جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔

ڈیفنس بی پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور ابتدائی تحقیقات کے بعد متاثرہ شہری اطہر زیب کی مدعیت میں شہریار اور دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا،ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق واقعہ کی وجہ عناد اور مالی لین دین کا جھگڑا ہے ،ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر