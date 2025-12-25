صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الہ آباد:5 سالہ بچے سے زیادتی

  • لاہور
الہ آباد:5 سالہ بچے سے زیادتی

الہ آباد،تلونڈی(نمائندہ دنیا،نامہ نگار)الہ آباد کے نواحی علاقے اٹاری آکیکے میں اوباش کی 5 سالہ بچے سے زیادتی،تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

 (ع) نامی بچے کو ملزم وقار نے گنے کے کھیت میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایااور فرار ہو گیا۔ کنگن پورپولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کیلئے ٹیم تشکیل دیدی ۔ڈی ایس پی چونیاں اور ایس ایچ او کنگن پور حافظ ساجد نے ورثا کو یقین دہانی کرا تے ہوئے کہاہے کہ ملزم کوجلد قانون کے کٹہرے میں لاکر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

38 ٹن گندم خیبر پختونخوا سمگل کرنیکی کوشش ناکام

ای بر پورٹل پر موصول درخواستوں پر پیشرفت جائزہ اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پری پولیو اجلاس، کاکردگی کا جائزہ

احسان علی جمالی کا منڈی ٹاؤن میں قائم کرسمس بازار کا دورہ

ڈی سی میانوالی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،حاضری چیک

صوبائی محتسب پنجاب کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کی سماعت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن