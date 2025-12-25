صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشکلات سے نجات کا واحد راستہ نظام مصطفی ؐ : جے یوآئی

  • لاہور
مشکلات سے نجات کا واحد راستہ نظام مصطفی ؐ : جے یوآئی

عوام کو نت نئے فیصلوں میں جھکڑا جارہا :قاری زوار بہادر کا پریس کانفرنس سے خطاب

لاہور (سیاسی نمائندہ) موجودہ نظام اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ہے جس نے آج تک قوم کو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں دیا، آج فلسطین کشمیر سمیت دنیا بھر میں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ،انسانی حقوق کے علمبردار خاموش ہیں، جمعیت علما پاکستان کے چیئرمین علامہ قاری محمد زوار بہادر نے جے یو پی کے مرکزی رہنما مولانا حاجی عاشق علی خان قادری ،علامہ قاری محمد قاسم مہروی کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاکہ پاکستان اس وقت سیاسی معاشی عدم واسحکام کا شکار ہے اور ملک نازک موڑ پر کھڑا ہے ،مہنگائی غربت بے روزگاری میں روز اضافہ ہورہا ہے ،عوام کو نت نئے فیصلوں میں جھکڑا جارہا ہے جس سے قوم سخت ترین مشکل اور امتحان میں پھنس چکی ہے ، موجودہ نظام اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ہے جس سے مسائل حل نہیں ہوسکتے ،آج مسلمان اپنی نظریاتی فکر سے ہٹ چکا ہے ،خلافت راشدہ کا نظام کہیں نظر نہیں آرہا ،مشکلات سے نجات کا واحد راستہ نظام مصطفی ؐ کا نفاذ ہے ، 80 سال سے ملک پر مسلط نظام نے قوم کو کیا دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جامعہ کراچی کے طلبہ کیلئے سفری سہولیات میں اہم قدم

دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی

منافقین کام کے وقت دوسرے شہر بھاگ جاتے ہیں،میئر

یوم قائد اعظم اور کرسمس کے موقع پرفول پروف سکیورٹی کے احکامات

بھتہ خور جمیل چھانگا گروپ کے 2ملزمان پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن