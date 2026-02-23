کینسر کئیر ہسپتال میں ہزاروں مریضوں کافری علاج
لاہور (سٹاف رپورٹر) کینسر کئیر ہسپتال میں سالانہ کار کردگی اور جائزہ رپورٹ پیش کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق کینسر کئیر ہسپتال نے ایک قلیل مدت میں 30,000 مریضوں کا مکمل فری علاج کیا۔
یہاں پر 5075 فری آپریشن کیے گئے ۔ ان پیچیدہ اور طویل آپریشنز کی کامیابی کا تناسب 100 فیصد رہا۔ خصوصی طور پر بریسٹ کینسر، بچہ دانی ، بضہ دانی کے کینسر کے مشکل آپریشن کامیابی سے کئے گئے ۔462962تابکار شعائیں استعمال کی گئی اور بغیر کسی معاوضے کے ہی 51,500 کیمو تھیراپی کے کورس مکمل کیے گئے ۔ 24,687 سٹیج 4 کے مریضوں کو درد اور تکلیف سے نجات دلائی گئی۔