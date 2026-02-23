صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری عمارتوں کی چھتوں کا سکیورٹی آڈٹ ضروری:پی ایم اے

  • لاہور
سرکاری عمارتوں کی چھتوں کا سکیورٹی آڈٹ ضروری:پی ایم اے

چھتوں کی دیواروں کی کم از کم اونچائی چار فٹ مقرر کی جائے :صدر پروفیسر شاہد ملک

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہورپاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر پروفیسر شاہد ملک نے چیف سیکرٹری پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبہ بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں، میڈیکل کالجز، ہاسٹلز اور دیگر سرکاری عمارتوں کی چھتوں کا فوری طور پر سکیورٹی آڈٹ کرایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ متعدد اداروں کی چھتوں پر حفاظتی دیواروں کی اونچائی انتہائی کم (تقریباً دو فٹ) ہے ، جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہے ۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص چھت کی دیوار پر بیٹھے یا اس کے قریب کھڑا ہو تو گرنے کا شدید خطرہ موجود رہتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بچی سے بدفعلی کی کوشش کاملزم گرفتار

تربیتی اعتکاف کا سلسلہ جاری

ٹیچرز پنشن سے بھی محروم

بس سے منشیات برآمد

مقابلے میں2ڈاکو زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ