صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں موک ایکسر سائز کاانعقاد

  • لاہور
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں موک ایکسر سائز کاانعقاد

تعلیمی اداروں سمیت تمام اہم تنصیبات کی سکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا :ایس پی

لاہور (کرائم رپورٹر)سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ مشقوں میں اولڈ انارکلی پولیس، بم ڈسپوزل سکواڈ، ریسکیو 1122، ایلیٹ فورس سمیت دیگر سکیورٹی اداروں نے شرکت کی، موک ایکسرسائز کے دوران فرضی دہشت گردوں کو قابو کرنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ایس پی سول لائنز اثر علی کا کہنا تھا کہ ان مشقوں کے ذریعے پولیس ریسپانس اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے ،انہوں نے کہا کہ پولیس ریسپانس کو مزید مؤثر اور بہتر بنانے کے لیے باقاعدگی سے ہنگامی مشقوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔ تعلیمی اداروں سمیت تمام اہم تنصیبات کی سکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بروقت نمٹا جا سکے ۔ایس پی سول لائنز کے مطابق ان ہنگامی مشقوں کا بنیادی مقصد امن و امان کو برقرار رکھنا  ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ