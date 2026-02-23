صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامور شاعر سید سلمان گیلانی کی جامعہ اشرفیہ میں نماز جنازہ ادا

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)جامعہ اشرفیہ میں شاعر ختم نبوت وجمعیت الحاج سید سلمان گیلانی کی نماز جنازہ مولانا محمد النبی نے پڑھائی، نماز جنازہ میں مولانا محمد امجد خان۔۔۔

 مولانا صلاح الدین ایوبی، مولانا مفتی حسن ،مولانا اسعد عبید ،مولانا جمیل الرحمن درخواستی،مولانا یوسف خان،لیاقت بلوچ ،مفتی شاہد عبید ، مولانا عبدالخبیر آزاد،مولانا زبیر حسن، مفتی احمد علی،ڈاکٹر فرید احمد پراچہ ،شبیر عثمانی ،حافظ نصیر احرار،حافظ نعمان ،حافظ غضنفر عزیز،بلال میر ، رانا عثمان قصوری ،مولانا عبد النعیم ،مولانا عمران عارفی ،حافظ قاسم گجر،حافظ فیصل بلال،اسامہ اجمل قاسمی،عبدالباسط حسانی ،حافظ عبدالرحمن،قاری مومن شاہ، ملک سیف الملوک کھوکھر ،مفتی شاہدمسعود ، مولانا مجیب انقلابی اور دیگر شریک شہریوں کی کثیر تعداد شریک تھی ۔

