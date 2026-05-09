صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9اہم شاہراہوں کو جدید ر اہداری میں بدلنے کا منصوبہ فائلوں تک

  • لاہور
9اہم شاہراہوں کو جدید ر اہداری میں بدلنے کا منصوبہ فائلوں تک

شاہراہوں سے تجاوزات ختم کرنا، لین مارکنگ کو بہتر بنانا، ٹریفک نظم و ضبط قائم کرنا اور پارکنگ مینجمنٹ کو مؤثر بنانا تھاشہری سہولتوں کیلئے خصوصی اقدامات تجویز تھے ، شاہراہوں پر قائم املاک کو مرحلہ وار قانونی دائرہ کار میں لایا جا رہا :ایل ڈی اے

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )شہر کی نو اہم شاہراہوں کو جدید، منظم اور ماحول دوست کوریڈورز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تاحال مکمل عملدرآمد کا منتظر ہے جبکہ بیشتر اہداف فائلوں تک محدود دکھائی دیتے ہیں۔ایل ڈی اے نے ابتدائی مرحلے میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر پانچ سو سے زائد املاک کو سربمہر کیا تھا۔ متعلقہ پراپرٹی مالکان کی جانب سے بلڈنگز کو قانونی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کیلئے بیان حلفی بھی جمع کرائے گئے ، تاہم دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود متعدد عمارتوں میں مطلوبہ تبدیلیاں نہ ہو سکیں۔ منصوبے کے تحت ماڈل شاہراہوں سے تجاوزات ختم کرنا، لین مارکنگ کو بہتر بنانا، ٹریفک نظم و ضبط قائم کرنا اور پارکنگ مینجمنٹ کو مؤثر بنانا شامل تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ اقدامات بھی سست روی کا شکار ہو گئے ۔

رہائشی پلاٹس پر جاری کمرشل سرگرمیوں کو روکنے کیلئے بھی مؤثر کارروائی نہ کی جا سکی۔ذرائع کے مطابق نو ماڈل شاہراہوں پر تعمیر ہونے والی متعدد عمارتیں منظور شدہ نقشوں اور بلڈنگ بائی لاز کے مطابق مکمل نہ ہو سکیں جبکہ کئی مقامات پر پارکنگ کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث ٹریفک مسائل مزید شدت اختیار کرتے رہے ۔ماڈل روڈز منصوبے میں مین بلیوارڈ علامہ اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن جی ون روڈ ڈاکٹر ہسپتال تا ایکسپو سینٹر، ایم ایم عالم روڈ، منی مارکیٹ تا مین مارکیٹ، مصطفیٰ ٹاؤن مین روڈ، جوبلی ٹاؤن مین روڈ اور ایل ڈی اے ایونیو ون مین روڈ کو شامل کیا گیا تھا۔اس کے علاوہ شادمان مین روڈ، گارڈن ٹاؤن مین روڈ، کلمہ چوک تا فیصل ٹاؤن، ٹاؤن شپ مین روڈ اور کھوکھر چوک تا ہمدرد چوک روڈ بھی ماڈل کوریڈور منصوبے کا حصہ تھے ، جہاں شہری سہولتوں اور ماحولیاتی بہتری کیلئے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے تھے ۔ دوسری جانب ایل ڈی اے انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ ماڈل شاہراہوں پر قائم املاک کو مرحلہ وار قانونی دائرہ کار میں لایا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر بغیر ہیلمٹ،لائسنس اسکوٹی پراسمبلی پہنچ گئے

نئے تعینات اور سبکدوش قونصل جنرلز کے اعزاز میں ہائی ٹی کااہتمام

لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے موثر اقدامات کی ہدایت

یونیورسٹی روڈ عوام کیلئے اذیت بن چکی ہے ، منعم ظفر

مسلم ممالک قضیہ فلسطین پس پشت نہ جانے دیں، تنظیم اسلامی

کراچی بار کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن