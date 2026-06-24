صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای او بی آئی مستقل چیئرمین کے بغیر انتظامی بحران کاشکار

  • لاہور
ای او بی آئی مستقل چیئرمین کے بغیر انتظامی بحران کاشکار

تنظیموں کا تشویش کا اظہار ، اڑھائی سو بھرتیاں، باقی بھی جلد ہونگی :حکام

لاہور(عاطف پرویز سے ) ملک کے لاکھوں رجسٹرڈ کارکنوں اور پنشنرز کو سہولیات فراہم کرنے والا ادارہ ای او بی آئی انتظامی بحران کا شکار دکھائی دیتا ہے ۔ ادارہ گزشتہ دو سال سے مستقل چیئرمین کے بغیر چلایا جا رہا ہے ، جس پر ملازمین تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ذرائع کے مطابق پانچ سو ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثوں کے حامل اس قومی ادارے میں تقریباً نصف اسامیاں خالی ہیں۔ای او بی آئی ایمپلائیز فیڈریشن کے صدر عطا محمد خان کا کہنا ہے کہ مستقل قیادت نہ ہونے سے پالیسی سازی اور انتظامی فیصلوں میں تاخیر کا سامنا ہے ۔ای او بی آئی ایمپلائز فیڈریشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادارے میں مستقل چیئرمین تعینات کیا جائے اور خالی اسامیوں پر فوری بھرتیاں کی جائیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اڑھائی سو سیٹوں پر بھرتیاں کی ہیں ،باقی بھی جلد ہونگی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب سے نمٹنے کیلئے پیشگی منصوبہ بندی شروع

سی پی او کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ

وہاڑی میں الیکٹرک بسیں پہنچ گئیں، عوامی سہولت کا آغاز

سرکاری کالجوں کی داخلہ پالیسی میں بڑی تبدیلی

رانا سلیم احمد خان کا تبادلہ، واسا انکوائری متاثر

ملتان میں محرم سکیورٹی کیلئے پولیس، رینجرز کا فلیگ مارچ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر