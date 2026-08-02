صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندر اسٹیٹ :1ہزار کلو جعلی سرخ مرچ برآمد

  • لاہور
سندر اسٹیٹ :1ہزار کلو جعلی سرخ مرچ برآمد

لاہور(اے پی پی)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد نے گلشن راوی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں لاکھوں کی 1ہزار 300کلو جعلی سرخ مرچ پاڈر برآمد کر لی گئی۔

 فوڈاتھارٹی کے مطابق گودام بند کر کے مقدمہ درج کرا کے 10لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا، گلشن راوی میں گودام سے جعلی سرخ مرچیں، کھلے رنگ اور فلیورز برآمد کیا گیا، کھلے ناقص رنگوں،فلیورز سے تیار جعلی مرچیں سپلائی کے لیے گودام میں رکھی گئیں تھیں، ناقص انتظامات پر معروف انٹرنیشنل بیوریجز پلانٹ کو 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ 3من خراب گوشت اور مکھن برآمد ہونے پر ریسٹورنٹ کو5 لاکھ کاجرمانہ عائد کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں امن و امان کی بحالی اولین ترجیح ،آئی جی

سی ٹی او اسلام کی سری نگر ہائی وے پر زیرو وائلیشن ڈے کے حوالے سے ڈیوٹی پر تعینات افسران سے ملاقات

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،10من سے زائد مضر صحت مکھن تلف

اے این ایف کی کارروائیاں ، ایک کروڑ 73 لاکھ کی منشیات برآمد

گوجر خان،گھریلو جھگڑے کے دوران بھائی کو قتل کر کے فرار ہونے والا ملزم گرفتار

مردان ،ٹریفک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق ،3زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل