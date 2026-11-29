41 مقدمات پر تفتیش میں تبدیلی کی درخواستوں کا جائزہ
لاہور (کرائم رپورٹر)ایس ایس پی انویسٹی گیشن محمد نوید کی زیر صدارت انویسٹی گیشن ہیڈ کوارٹرز میں تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا اجلاس ہوا۔
جلاس 41مقدمات پر تفتیش میں تبدیلی کی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔بورڈ کے روبرو مدعی بشیر کے قتل، عالم ذوہیب کے اقدام قتل، فرحان مظہر اور عمران کے امانت میں خیانت، مدعیہ سدرہ سجاد کے اغوا، شاہد لطیف ودیگر کے کیسزپر فریقین کا موقف سن کر میرٹ پر فیصلے کیے گئے۔
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