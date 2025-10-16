صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال سے دو موبائل چور رنگے ہاتھوں گرفتار

  • ملتان
نشتر ہسپتال سے دو موبائل چور رنگے ہاتھوں گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)نشتر ہسپتال میں سکیورٹی اہلکاروں نے دو موبائل چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا۔ تفصیل کے مطابق نشتر ہسپتال میں تعینات سکیورٹی گارڈز کو دو مشکوک افراد پر شبہ ہوا۔۔

، جنہیں روک کر تلاشی لی گئی تو ان کے قبضے سے چوری شدہ موبائل فون برآمد ہوئے ۔سکیورٹی عملے نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس پر متعلقہ تھانے کی ٹیم موقع پر پہنچی اور دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت فرحان اور محمد اعجاز کے نام سے ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بیشتر پارکس عدم توجہی کے باعث زبوں حالی کا شکار

شادی کرنے والے جوڑوں کے لیے 2 لاکھ روپے کی سلامی

رش والے مقامات کی ری ڈیزائننگ کے منصوبوں کا جائزہ

محکمہ صنعت اور ہانگ کانگ چیمبر کے مابین تعاون کا معاہدہ

ایل ڈی اے :غیرقانونی کمرشلائزیشن پر درجنوں عمارتیں سربمہر

انسپکٹر لیگل: 1797امیدوار وں کی پہلے مرحلے میں کامیابی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن