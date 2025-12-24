صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹروں کے ڈھکن چوری کرنیوالوں کیخلاف مقدمات درج

  • ملتان
گٹروں کے ڈھکن چوری کرنیوالوں کیخلاف مقدمات درج

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ضلعی انتظامیہ نے کھلے گٹروں، سلیب چوری اور آوارہ کتوں کے خطرے کے پیش نظر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی ہے ۔

تحصیل کبیر والا میں گٹروں کے ڈھکن چوری کرنے والے نامعلوم افراد کے خلاف دو مقدمات درج کیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز اور میونسپل کمیٹی کے چیف افسران کو فیلڈ میں نکلنے اور عملی اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ افسران کی چھٹیاں معطل کر دی گئیں تاکہ مسائل کا فوری حل ممکن بنایا جا سکے ۔ اجلاس میں کرسمس بازار فعال کرنے ، چرچز پر لائٹنگ اور مسیحی آبادیوں میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایات دی گئیں۔ دفاتر میں موجود غیر ضروری افراد کو نکالنے ، سیوریج نالوں کی ڈیلٹنگ اور پختہ سلیب سے ڈھانپنے کے اقدامات بھی کیے جائیں گے ۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر یا یونین کونسل سیکرٹری ذمہ دار ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو منصوبے حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل : کمشنر

5ارب کی لاگت سے 69 کلو میٹر سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاح

شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل رابطہ کمیٹی کا آٹھواں اجلاس

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی زیر صدارت بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس

ڈپٹی کمشنر کا بھکر جیل کا دورہ،قیدیوں سے تفصیلی ملاقات

میونسپل کارپوریشن کے زیرِ اہتمام کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر