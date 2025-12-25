صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں کرسمس پر فول پروف سکیورٹی کا انتظام

  • ملتان
وہاڑی میں کرسمس پر فول پروف سکیورٹی کا انتظام

ڈی پی او کے احکامات پر عبادتی پروگرامز ، پبلک مقامات پر اضافی نفری تعینات

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال کی ہدایات پر کرسمس کے موقع پر ضلع بھر میں فول پروف سکیورٹی کے انتظامات کئے گئے ہیں۔ ضلع میں مجموعی طور پر 56 عبادتی پروگرامز منعقد ہوں گے جن میں 21 وہاڑی، 29 بوریوالا اور 6 میلسی میں شامل ہیں۔ڈی پی او کے مطابق سکیورٹی ڈیوٹی کے لیے 663 پولیس افسران و جوانوں کے ساتھ 184 والنٹیئرز تعینات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کی علیحدہ ڈیوٹیز بھی رکھی گئی ہیں۔ ضلع کے 7 داخلی و خارجی راستوں پر سخت نگرانی کے لیے پکٹس قائم کیے گئے ہیں اور ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے شہر کے 6 اہم مقامات پر خصوصی پکٹس لگائی گئی ہیں۔پبلک مقامات، پارکس، مسیحی برادری کی آبادیوں اور قبرستانوں پر اضافی پولیس نفری تعینات کی گئی ہے۔

 جبکہ ایلیٹ کمانڈوز اور تھانوں کی موبائل ٹیمیں مسلسل گشت کریں گی۔ گرجا گھروں میں داخلے کے لیے مکمل باڈی سرچنگ بھی یقینی بنائی جائے گی۔ڈی پی او تصور اقبال نے کہا کہ مسیحی برادری کو کرسمس کے موقع پر پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے تاکہ وہ اپنا تہوار مکمل احساسِ تحفظ کے ساتھ منا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ریسکیو 1122 سال میں 7لاکھ 71 ہزار سے زائد کالز موصول کم وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی

واسا فیصل آباد میں کرسمس تقریب،مسیحی ملازمین سے یکجہتی

شہری مسائل کا حل ’’ہیلو فیصل آباد‘‘ واٹس ایپ سروس شروع

غیر معیاری ادویات53 کیسز کی سماعت،33 ڈرگ کورٹ ریفر

شہر میں ان کورڈ سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے کا عمل تیز

بجلی کا لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن