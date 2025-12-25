صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائی وے پٹرولنگ پولیس کے زیر اہتمام کرسمس تقریب

  • ملتان
ہائی وے پٹرولنگ پولیس کے زیر اہتمام کرسمس تقریب

مسیحی پولیس ملازمین میں تحائف ، عیدی ،پانچ روزہ رخصت کا اعلان

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)پنجاب ہائی وے پٹرولنگ پولیس وہاڑی کے زیر اہتمام کرسمس کے موقع پر مسیحی پولیس ملازمین کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت ڈی ایس پی رانا تنویر سرور نے کی۔ اس موقع پر کرسمس کیک کاٹا گیا، تحائف اور عیدی تقسیم کی گئی جبکہ پانچ دن کی خصوصی رخصت کا اعلان بھی کیا گیا۔ ڈی ایس پی نے ملازمین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیرآباد :ترقیاتی کام مقرر ہ مد ت میں مکمل کرنے کی ہدایت

وزیربلدیات کے کیمپ آفس میں آج یوم قائد اعظم پر تقریب

تتلے عالی کاریڑھی بازار3ماہ سے غیر فعال

ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ، 18 کیسز ڈرگ کورٹ بھجوانے کی منظوری

ملکوال:اسسٹنٹ کمشنر کے احکامات پر آ وارہ کتوں کی تلفی شروع

کامونکے :صفائی کے بل پر جھگڑا ، اہلکاروں کا دکانداروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن