صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیزاب گردی کیس:مجرم کو عمر قید ،پونے دو کروڑ جرمانہ

  • ملتان
تیزاب گردی کیس:مجرم کو عمر قید ،پونے دو کروڑ جرمانہ

دو سال قبل مجرم اشفاق نے سکول جاتی ہوئی ٹیچر پر تیزاب پھینکا تھا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ایڈیشنل اینڈ سیشن جج وہاڑی سید محمد عمر نے تیزاب گردی کے مقدمے میں مجرم اشفاق کو عمر قید، 11سال قید اور ایک کروڑ 77 لاکھ روپے جرمانہ و ہرجانہ کی سزا سنا دی۔ مجرم نے تھانہ دانیوال کی حدود میں سکول جاتی ٹیچر پر تیزاب پھینکا تھا۔ تقریباً دو سالہ سماعت کے بعد پولیس کی مؤثر تفتیش اور پراسیکیوشن کی پیروی پر فیصلہ سنایا گیا۔ ڈی پی او تصور اقبال نے کہا کہ تیزاب گردی ناقابلِ معافی جرم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ریسکیو 1122 سال میں 7لاکھ 71 ہزار سے زائد کالز موصول کم وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی

واسا فیصل آباد میں کرسمس تقریب،مسیحی ملازمین سے یکجہتی

شہری مسائل کا حل ’’ہیلو فیصل آباد‘‘ واٹس ایپ سروس شروع

غیر معیاری ادویات53 کیسز کی سماعت،33 ڈرگ کورٹ ریفر

شہر میں ان کورڈ سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے کا عمل تیز

بجلی کا لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن