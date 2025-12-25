صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل حل کرنیکی ہدایت

  • ملتان
اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل حل کرنیکی ہدایت

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کوٹ ادو میڈم قدسیہ ناز نے اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنے ۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سائلین نے اپنے مسائل پیش کیے۔۔

، جس پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو فوری حل کے لیے موقع پر ہی ضروری ہدایات جاری کیں۔انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کا بروقت ازالہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوام کو بلا رکاوٹ رسائی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ انہیں فوری ریلیف مل سکے ۔ میڈم قدسیہ ناز نے اس بات کا بھی عزم ظاہر کیا کہ شہریوں کے مسائل کو میرٹ پر حل کیا جائے گا اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جامعہ کراچی کے طلبہ کیلئے سفری سہولیات میں اہم قدم

دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی

منافقین کام کے وقت دوسرے شہر بھاگ جاتے ہیں،میئر

یوم قائد اعظم اور کرسمس کے موقع پرفول پروف سکیورٹی کے احکامات

بھتہ خور جمیل چھانگا گروپ کے 2ملزمان پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن