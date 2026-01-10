صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

  • ملتان
کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

تعمیراتی معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ، ڈی سی بلال سلیم ، اجلاس سے خطاب

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی زیر صدارت ترقیاتی امور سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں ضلع بھر میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میڈم قدسیہ ناز، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ میڈم انعم حفیظ اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور تعمیراتی معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں شفافیت، رفتار اور مؤثر نگرانی لازمی ہے تاکہ ترقیاتی اقدامات کے ثمرات براہِ راست عوام تک پہنچیں۔ اجلاس میں منصوبوں کی پیش رفت، درپیش مسائل اور آئندہ حکمت عملی پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔دریں اثنا ڈپٹی کمشنر کی خصوصی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ راشد امین کی سربراہی میں بیوٹیفکیشن کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ اس مہم کے تحت شہر کی مرکزی سڑکیں، چوک، گرین بیلٹس اور عوامی مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا رہا ہے ۔ صفائی، تجاوزات کے خاتمے ، پودوں کی دیکھ بھال اور رنگ و روغن شامل ہیں۔چیف آفیسر نے عملے کو ہدایت کی کہ کام بروقت اور معیار کے مطابق مکمل کریں تاکہ شہریوں کو صاف، خوبصورت اور خوشگوار ماحول میسر آ سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی کہ بیوٹیفکیشن میں تعاون کریں اور شہر کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی چھاپہ مار کار روائیوں میں اضافہ

مارکیٹ میں معیاری آٹا وافر مقدار میں دستیاب :فوڈ کنٹرولر

کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن کا تحصیل نوشہرہ ورکاں کا تفصیلی دورہ

آر پی او کا وزیرآباد کا دورہ ، کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا

سیالکوٹ: ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کیلئے سکیورٹی میٹنگ

کالے بلدیاتی قانون کیخلاف ریفرنڈم کرائینگے :جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن