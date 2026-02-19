صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت خانیوال کا اگیتی کپاس بارے آگاہی سیمینار

  • ملتان
محکمہ زراعت خانیوال کا اگیتی کپاس بارے آگاہی سیمینار

گلابی سنڈی کی روک تھام اور فصل بہتر بنانے کیلئے کاشتکاروں کو ہدایات

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ ضلع خانیوال کے زیر اہتمام اگیتی کاشت کی گئی کپاس کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ یہ اقدام حکومت پنجاب اور سیکرٹری زراعت کے ویژن کے مطابق کیا گیا۔ڈائریکٹر زراعت پیسٹ وارننگ ڈاکٹر محمد یاسر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکار اگیتی کاشت سے بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کپاس کی چھڑیوں کو عمودی حالت میں رکھا جائے اور باقی فصلاتی کچرا تلف کیا جائے تاکہ گلابی سنڈی کی افزائش روکی جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ کپاس ملکی معیشت کی اہم فصل ہے ، اس لیے محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل ضروری ہے ۔ محکمہ کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں اور کاشتکار رہنمائی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد