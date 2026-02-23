صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مبینہ پولیس مقابلہ، منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
مبینہ پولیس مقابلہ، منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

وہاڑی،میلسی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی،نمائندہ دنیا) تھانہ کرم پور کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران متعدد مقدمات میں مطلوب ایک منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

 پولیس کے مطابق دوران گشت مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی۔پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ریکارڈ یافتہ منشیات فروش اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے ۔ گرفتار ملزم کی شناخت یعقوب ولد رمضان سکنہ ہری چند کے نام سے ہوئی ہے ۔پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1500 گرام چرس اور ایک پسٹل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ ایس ایچ او تھانہ کرم پور ملک زمان نے بتایا کہ زخمی ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے اور منشیات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کا ناڑی کے برساتی نالے کا معائنہ

سلمان گیلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار

آر پی او نے درخواستوں پر قانونی کاروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی

نگہبان کارڈ کی رقوم سے کٹوتی کر نے والے 5ریٹیلرز کیخلاف مقدمات درج

سہولیات کی فراہمی کیلئے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ‘وزیرِ مملکت

موٹر سائیکلوں میں تصادم ، پیچھے سے ٹرالی نے دونوں کو کچل دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ