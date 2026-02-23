صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آوارہ کتوں کے حملے ،مویشی اورنایاب نسل کے دو مور ہلاک

  • ملتان
آوارہ کتوں کے حملے ،مویشی اورنایاب نسل کے دو مور ہلاک

جہانیاں (نمائندہ دنیا) نواحی گاؤں 131دس آر میں آوارہ کتوں کے حملے کے باعث انسان اور جانور دونوں غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔

گزشتہ روز ایک درجن آوارہ خونخوار کتوں نے ملک حیات اعوان کا ایک بچھڑا، مرزا منیب کی اعلیٰ نسل کی تین بکریاں اور نایاب نسل کے دو مور مار ڈالے جبکہ اللہ دتہ سیال کی دو بکریاں چیر پھاڑ کر دیں۔گاؤں والے بتاتے ہیں کہ آوارہ کتوں نے دیگر جانوروں اور گاؤں کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے ۔ متاثرین نے تحصیل جہانیاں کی انتظامیہ سے شکایات درج کرائیں مگر ابھی تک کوئی عملی کارروائی نہیں ہوئی۔ بچوں، خواتین اور بوڑھوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر آوارہ کتوں کی تلفی یقینی بنائی جائے تاکہ انسانی جان اور پالتو جانور محفوظ رہیں اور گاؤں میں امن قائم ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بچی سے بدفعلی کی کوشش کاملزم گرفتار

تربیتی اعتکاف کا سلسلہ جاری

ٹیچرز پنشن سے بھی محروم

بس سے منشیات برآمد

مقابلے میں2ڈاکو زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ