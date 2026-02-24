صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی بورڈز میں ای مارکنگ سسٹم نافذکردیا گیا

  • ملتان
تعلیمی بورڈز میں ای مارکنگ سسٹم نافذکردیا گیا

پائلٹ پراجیکٹ کے تحت کمپیوٹر پیپر کی آن لائن مارکنگ شروع

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں آن لائن مارکنگ کے لیے خصوصی سافٹ ویئر تیار کر لیا گیا ہے اور ای مارکنگ سسٹم باقاعدہ نافذ کر دیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق رواں سال پائلٹ پراجیکٹ کے تحت کمپیوٹر کے پرچے کی آن لائن مارکنگ کی جائے گی۔انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی (آئی بی سی سی) نے تمام تعلیمی بورڈز کو ای مارکنگ پر عملدرآمد کا پابند کر دیا ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ پائلٹ پراجیکٹ کے لیے تیار کیا گیا خصوصی سافٹ ویئر تمام بورڈز کو مفت فراہم کر دیا گیا ہے تاکہ نظام کو یکساں اور مؤثر انداز میں نافذ کیا جا سکے ۔ذرائع کے مطابق پائلٹ مرحلہ کامیاب ہونے کے بعد تمام امتحانی پرچوں کی مارکنگ بتدریج آن لائن ای مارکنگ کے تحت کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد نتائج میں شفافیت، غلطیوں میں کمی اور جانچ کے معیار کو بہتر بنانا ہے ۔ تعلیمی حلقوں نے اس پیش رفت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ جدید نظام سے طلبہ کو بروقت اور منصفانہ نتائج کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایک کلو کے نام پر 900 گرام برائلر کی فروخت

ستھرا پنجاب پروگرام:ناقص صفائی پر جرمانے ،کارروائی کا حکم

جی سی یونیورسٹی میں نئے داخلی راستوں ، رابطہ سڑک کا افتتاح

سیوریج واٹر کے بہاؤ کے لیے مین چینلز کی بحالی کا حکم

ڈپٹی کمشنرعمر عباس میلہ کا تعلیم و صحت کے اداروں کا معائنہ

چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس