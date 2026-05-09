صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ نائٹ آپریشن

  • ملتان
میپکو کا بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ نائٹ آپریشن

انڈسٹریل سٹیٹ سب ڈویژن کے علاقوں میں کارروائیاں ، بھاری جرمانے عائد

ملتان ،رحیم یار خان (خصوصی رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) ریجن میں ڈسکو سپورٹ یونٹ میں شامل فورسز کی جانب سے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل ساجد حسین گوندل اور ایکسین کینٹ ڈویژن بابر علی گجر کی ہدایت پر انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن کے علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف نائٹ آپریشن کیاگیا۔ ایس ڈی او انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن اکرام سیال کی سربراہی میں چیکنگ ٹیم نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مختلف علاقوں میں چیکنگ کی ۔ چیکنگ کے دوران غیر قانونی طورپر شفٹ کئے گئے 2تھری فیز اور سنگل فیزمیٹرز پکڑ لئے جن پر بھاری لوڈ استعمال کیاجارہاتھا ۔ ٹیم نے دونوں میٹرز اُتارکر قبضہ میں لے لئے اور جرمانہ عائد کئے جارہے ہیں ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو رحیم یار خان سرکل عبدالحفیظ بھٹی اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں جناح سب ڈویژن کے علاقوں میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کیاگیا۔ ایکسین رحیم یار خان ڈویژن اقبال بھٹو اور ایس ڈی اوجناح سب ڈویژن کی سربراہی میں رینجرز اور پولیس فورسز نے بستی چوہڑ بورا، بستی غلام فرید بورا، دری سانگھی اور چک 52پی میں 7افراد کنڈی سسٹم کے ذریعے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ۔ بجلی چوری میں استعمال ہونے والی تار اُتارکر قبضہ میں لے لئے اور ان کے خلاف متعلقہ تھانہ میں مقدمات کے اندراج کے لئے درخواستیں بھیج دی گئیں۔ جوائنٹ فورسز نے نادہندگان کے خلاف آپریشن میں رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے واجبات /بقایاجات کی مد میں8لاکھ 82ہزارروپے وصول کئے گئے جبکہ لاکھوں روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 3نادہندگان کے کنکشنز منقطع کرکے تنصیبات اُتارلئے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر فیصل آباد مسرت جبیں کا تحصیل شورکوٹ کا دورہ

چنیوٹ میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنیکی ہدایت

معیاری تفریحی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح :عمر عباس

ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے تھانہ چناب نگر میں کھلی کچہری

گوجرہ :فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،جعلی جوس بنانے پر مقدمہ

نوا ں لاہور پولیس نے 2منشیات فروش گرفتار کر لئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن