صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مینگو فیسٹیول ، تمام انتظامات بروقت مکمل کئے جائیں ‘ ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
مینگو فیسٹیول ، تمام انتظامات بروقت مکمل کئے جائیں ‘ ڈپٹی کمشنر

معیاری آم، مقامی ثقافت، دستکاری، فوڈ سٹالز اور خاندانی تفریح کو نمایاں کیا جائے

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے فیاض پارک اور ماڈل بازار کا دورہ کرکے 11اور 12جولائی کو منعقد ہونے والے مینگو فیسٹیول کی تیاریوں اور بیوٹیفیکیشن منصوبوں کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران نے سکیورٹی، صفائی، سٹیج، سٹالز، پارکنگ، لائٹنگ، شجرکاری، تزئین و آرائش اور شہری سہولیات پر بریفنگ دی۔

ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام انتظامات بروقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو بہترین تفریحی اور ثقافتی ماحول میسر آئے۔ انہوں نے کہا کہ فیسٹیول میں ضلع کے معیاری آم، مقامی ثقافت، دستکاری، فوڈ سٹالز اور خاندانی تفریح کو نمایاں کیا جائے ۔ انہوں نے ماڈل بازار میں جاری صفائی، رنگ و روغن، گرین بیلٹس اور لائٹنگ کے کاموں کا بھی معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ مینگو فیسٹیول کے دوران ٹریفک مینجمنٹ، طبی سہولیات، صاف پانی، سکیورٹی اور ہنگامی انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہری بلا رکاوٹ فیسٹیول سے لطف اندوز ہو سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیجیٹل تعلیم کیلئے ایچ ای سی کا کردار قابل ستائش ،رانا مشہود

سہولت مرکز ،ایک ہفتے میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹس کا اجرا

اسلام آباد ،سرچ آپریشن، 10 مشکوک افراد، موٹرسائیکل تھانے بند

آکشن کمیٹی کا اجلاس، 14، G-13کے کمرشل پلاٹس کی نیلامی پر غور

عازمینِ حج کی خدمت کو اہم ذمہ داری سمجھتے ہیں،سردار یوسف

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،خصوصی ضروریات کی تشخیص پر تربیتی ورکشاپ ختم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ