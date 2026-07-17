صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزی منڈی میں سیوریج پانی جمع، شہری مشکلات کا شکار

  • ملتان
سبزی منڈی میں سیوریج پانی جمع، شہری مشکلات کا شکار

نکاسی آب کا ناقص نظام، تاجروں کا فوری اصلاحی اقدامات کا مطالبہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) خانیوال کی نیو سبزی منڈی میں سیوریج اور بارش کا پانی جمع ہونے سے خریداروں اور تاجر برادری کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے آمدورفت متاثر ہو رہی ہے جبکہ گندگی اور بدبو کے باعث شہریوں کو خریداری میں دشواری پیش آ رہی ہے ۔ تاجروں کے مطابق نکاسی آب کا مؤثر انتظام نہ ہونے سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ خریداروں کو کیچڑ اور گندے پانی سے گزر کر سبزیاں اور پھل خریدنا پڑتے ہیں، جس سے صحت کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے ۔ تاجر برادری اور شہریوں نے ضلعی انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزی منڈی میں فوری طور پر نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا جائے ، سیوریج مسائل حل کیے جائیں اور صفائی ستھرائی کے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آٹا مہنگا،روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ

گجرات:پیفما نے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا

لالہ موسیٰ ، 3زیرِ زمین واٹر سٹوریج ٹینکس کی تعمیر مکمل

آر پی او کا پولیس کے انتظامی، تفتیشی ، آپریشنل امور کا جائزہ

حافظ آباد:اسسٹنٹ کمشنر کا ہسپتال ، فلٹریشن پلانٹ کا دورہ

ن لیگ آزاد کشمیر الیکشن میں کلین سویپ کریگی :بیر سٹر عثمان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ