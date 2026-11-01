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پولیس پارٹی پر فائرنگ 4ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

  • ملتان
پولیس پارٹی پر فائرنگ 4ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے اور اپنے ساتھیوں کو زخمی کرنے کے الزام میں چار ملزموں کے خلاف مقدمہ درج ۔۔

بی زیڈ پولیس کو سب انسپکٹر حاجی محمد نے بتایا کہ گلشن بشیر کالونی میں مشکوک موٹرسائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا جو پولیس پارٹی پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ نکلے پولیس نے ملزموں کا پیچھا کیا کچھ دور پہنچے تو دو ملزم زخمی پائے گئے جو اپنے ساتھیوں کی گولیوں کی زد میں آکر زخمی ہوئے تھے ۔پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

 

 

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