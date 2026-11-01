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ملتان:لڑکی سے زیادتی

  • ملتان
ملتان:لڑکی سے زیادتی

ملتان (کرائم رپورٹر ) پولیس کو پل چاون سے خاتون نے اطلاع دی کہ میری بیٹی گھر میں موجود تھی کہ ملزم آیا اور بیٹی کو مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہوگیا۔ جبکہ اسی تھانہ کو جہانگیر آباد سے رمضان نے بتایا کہ ملزم بلال الیاس نے بچے سے مبینہ زیادتی کی اور فرار ہوگیا۔

 پولیس کو پل چاون سے خاتون نے اطلاع دی کہ میری بیٹی گھر میں موجود تھی کہ ملزم آیا اور بیٹی کو مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہوگیا۔ جبکہ اسی تھانہ کو جہانگیر آباد سے رمضان نے بتایا کہ ملزم بلال الیاس نے بچے سے مبینہ زیادتی کی اور فرار ہوگیا۔

 

 

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