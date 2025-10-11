صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5گھروں ،ڈسپنسری ،دکاسن اور زرعی رقبے پر چوری کی وارداتیں

  • سرگودھا
5گھروں ،ڈسپنسری ،دکاسن اور زرعی رقبے پر چوری کی وارداتیں

7موٹر سائیکلیں چوری ،4افراد کی جیبوں کا جیب تراش صفایا کرگئے ،مقدمات درج

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 85جھال کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤ ں نے گن پوائنٹ پر موٹرسائیکل ،نقدی و موبائل چھین لیا،جبکہ مراد آباد کالونی کے عادل،جناح آبادی کے اصغر،89شمالی کے محمد اویس،58شمالی کے محمد ظفر،ساہی وال کے آصف کے گھروں سے لگ بھگ 10لاکھ روپے سے زائد کا مال و زر ،شاہین آباد کی فری ڈسپنسری ،میانی کے امان اﷲ کی دوکان سے بھاری مالیت کا سامان ،سلیمان پورہ کے دوست محمد کے رقبہ سے دو لاکھ روپے مالیت کی زرعی مشینری،اردوبازار سے محمد مبشر،بستی عیسائیں سے ظفر حیات،جلہ مخدوم سے حسن محمود،سیال موڑ سے غلا م عباس،ظفر کالونی سے محمد احتشام،رتوکالا سے شہریار،عید گاہ روڈ سے عبدالجبار کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں بابو محلہ کے قریب محمد اعجاز،مسلم ٹاؤن کے محمد گلزار،اعظم پارک کے محمد عمر کو نامعلوم جیب تراشوں نے قیمتی موبائلز اورلاری اڈا پر الیکٹر ک بس میں رش کے باعث خالد محمود نامی مسافر کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی نقدی و ضروری کاغذات سے محروم کر دیا،اطلاعات ملنے پر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کھیالی بائی پاس فلائی اوور15سال بعد بھی لائٹوں سے محروم،سفر مشکل،شہری پریشان

فیروز والا روڈ پر یا اللہ مدد کانفرنس، علمائے کرام کے خطابات

ڈپٹی کمشنر کے دورے ، ترقیاتی منصوبوں ،صفائی کا جائزہ

نوشہرہ ورکاں : انسدادِ پولیو مہم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا

جماعت اسلامی وزیرآباد نے کسان مارچ کا اعلان کر دیا

سیالکوٹ کو گرین سٹی بنانے کیلئے اجلاس میں اہم فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن