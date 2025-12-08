سرکاری محکموں کے سول مقدمات کی تفصیلات آن لائن سسٹم سے منسلک کرنے کا حکم مانیٹرنگ کا فیصلہ
سول کیسز کی بڑی تعداد عرصہ سے التواء کا شکار ، کیسز کو مقررہ مدت میں نمٹانے اور تاخیر حربوں کی حوصولہ شکنی کیلئے فیصلہ،سول مقدمات کی بروقت اور مؤثر پیروی ممکن ہو سکے گی ،ذرائع
سرگودھا(نعیم فیصل سے )حکومت کی جانب سے سرکاری اداروں کے سول کیسز کو مقررہ پریڈ میں نمٹانے اور تاخیر حربوں کی حوصولہ شکنی کے لئے تمام کیسز کی آن لائن مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے ، ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں آیا ہے کہ سرکاری محکموں کے سول کیسز کی بڑی تعداد ایک عرصہ سے التواء کا شکار ہے ،افسران بالا کی نگرانی کے فقدان، متعلقہ شعبوں کی جانب سے مناسب اقدامات نہ اٹھائے جانے اور تاخیری حربے اختیار کر کے ایک طرف یہ صورت حال محکمانہ کارکردگی پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے تو دوسری طرف یہ امر قومی خزانے پر اضافی بوجھ بنا ہوا ہے جس پر حکومت پنجاب کی جانب سے اعلی سطحی اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر آفس کے فوکل پرسنز اور کمشنر آفس کے لاء آفیسر بھی موجود تھے ، اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوایشن لاء اینڈ پارلیمانی افیئرز ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی طرف سے باضابطہ طور پر تمام اضلاع کے محکموں کے سول مقدمات کی تفصیلات کو آن لائن سسٹم سے منسلک کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے تاکہ سول مقدمات کی بروقت اور مؤثر پیروی ممکن ہو سکے ، حکومتی گائیڈ لائن کی روشنی میں تمام محکموں کے متعلقہ فوکل پرسنز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سابقہ (سول مقدمات، اپیلیں، شکایتی درخواستیں، نظرثانی وغیرہ) اور آئندہ آنے والے مقدمات کو ایل۔ایم۔ایس سسٹم پر اپ لوڈ کریں، جسکے بعد ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل ان مقدمات کو تمام لاء آفیسرز میں تقسیم/تفویض کر کے عدالتوں میں ان کی مؤثر پیروی یقینی بنا کر جلدا ز جلد انہیں منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔