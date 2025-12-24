صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال کی تعمیر مکمل

  • سرگودھا
نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال کی تعمیر مکمل

ہسپتال عوام کیلئے قیمتی تحفہ ،دل کے امراض کے مکمل علاج کی سہولیات فراہم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں ایک اور اہم فلاحی منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کر لیا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال کا منصوبہ دسمبر 2025 میں مکمل کر دیا گیا ہے ۔ صوبائی وزیر تعمیرات صہیب بھرتھ نے کہا کہ یہ ہسپتال سرگودھا ڈویژن کے عوام کے لیے تحفہ ہے ۔ جہاں دل کے امراض کے جدید اور مکمل علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

انہوں نے بتایا کہ 9 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والا یہ منصوبہ 97 کنال رقبے پر محیط ہے ۔ جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ طبی سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جدید مشینری، معیاری انفراسٹرکچر اور ماہر طبی عملہ اس ہسپتال کو خطے میں دل کے علاج کا ایک بڑا مرکز بنائے گا۔ ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تمام ترقیاتی اور فلاحی منصوبے شفافیت اور تیزی کے ساتھ مقررہ وقت پر مکمل ہو رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پولٹری فارمز کی ویسٹ تلف کرنے کیلئے فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس

جھنگ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کرسمس کے حوالے سے تقریب

ٹو بہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی کمشنر کا رورل ہیلتھ سینٹر، سکول کا دورہ

فیصل آباد :کرسمس کے موقع پر فول پروف سکیورٹی کا پلان جاری

آر پی او فیصل آباد کا دورہ چنیوٹ، تھانہ سٹی میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر