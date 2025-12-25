صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، لاکھوں جرمانہ

  • سرگودھا
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، لاکھوں جرمانہ

مجموعی طور پر266 چالان ،5 لاکھ 61 ہزار 600 روپے جرمانہ وصول کیا گیا

میانوالی (نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن محفوظ پنجاب اور قانون کی یکساں عملداری کے تحت آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایات پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی نگرانی میں میانوالی ٹریفک پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی قیادت میں صوبائی موٹر وہیکلز ترمیم شدہ قوانین کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ٹریفک پولیس نے مجموعی طور پر266 چالان کیے ، جن کے نتیجے میں5 لاکھ 61 ہزار 600 روپے جرمانہ وصول کیا گیا، جبکہ 115 گاڑیاں مختلف خلاف ورزیوں پر بند کر دی گئیں۔کارروائی کے دوران بغیر ہیلمٹ 98، بغیر ڈرائیونگ لائسنس 44 اور کم عمر 7 ڈرائیوروں کے خلاف چالان کیے گئے ۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 284 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ، جن میں 259 موٹر سائیکل اور 25 موٹر کار کے لائسنس شامل ہیں۔ٹریفک پولیس حکام کے مطابق روڈ سیفٹی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کچہری چوک انڈر پاس، لوئر مال اپگریڈیشن منصوبہ مؤخر

وزیر منصوبہ بندی کی یو ای ٹی کو مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

70فیصد دیہات میں ہیلتھ سسٹم نہیں چل رہا : ملک احمد

چیف منسٹرز سپیشل انشی ایٹو فار سٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس

شہر میں غیرقانونی سرگرمیوں کیخلاف گرینڈ آپریشن شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ جیل قصور کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن