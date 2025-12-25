صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ونٹر فیسٹیول کا آغاز ،رنگارنگ پروگرام ،کھانے پینے کے سٹالز

  • سرگودھا
ونٹر فیسٹیول کا آغاز ،رنگارنگ پروگرام ،کھانے پینے کے سٹالز

آتش بازی کا بہترین مظاہرہ ، جمناسٹک،میجک شو ڈھول کی تھا پ پر بھنگڑے فیسٹیول کا مقصد شہریوں کو محفوظ اور معیاری تفریح فراہم کرنا ہے ، شریں گل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھامیں پی ایچ اے کے زیر اہتمام ونٹر فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیاونٹر فیسٹیول میں کھیلوں اور دیگر تفریحی سرگرمیوں میں شہریوں بالخصوص بچوں کی بھرپور شرکت کھانے پینے کے اسٹالز اور رنگا رنگ پروگرام نے فیسٹیول کو چار چاند لگا دیئے تفصیل کے مطابق ونٹر فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کیاونٹر فیسٹیول میں کھانے پینے کے اسٹالز اور بچوں کے جھولوں کا اہتمام کیا گیا افتتاح کے موقع پر آتش بازی کا بہترین مظاہرہ کیا گیا اور جمناسٹک،میجک شو ڈھول کی تھا پر بھنگڑے اور دیگررنگا رنگ تفریحی پروگرام شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے ۔اس موقع پر اے سی شریں گل کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کا مقصد شہریوں کو محفوظ اور معیاری تفریح فراہم کرنا ہے ، جبکہ شرکاء نے ونٹر فیسٹیول کے انعقاد پر انتظامیہ اور پی ایچ اے کے اقدام کو سراہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیرآباد :ترقیاتی کام مقرر ہ مد ت میں مکمل کرنے کی ہدایت

وزیربلدیات کے کیمپ آفس میں آج یوم قائد اعظم پر تقریب

تتلے عالی کاریڑھی بازار3ماہ سے غیر فعال

ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ، 18 کیسز ڈرگ کورٹ بھجوانے کی منظوری

ملکوال:اسسٹنٹ کمشنر کے احکامات پر آ وارہ کتوں کی تلفی شروع

کامونکے :صفائی کے بل پر جھگڑا ، اہلکاروں کا دکانداروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن