صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب: ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 24 گھنٹوں میں 966 چالان، 11 لاکھ روپے جرمانہ

  • سرگودھا
خوشاب: ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 24 گھنٹوں میں 966 چالان، 11 لاکھ روپے جرمانہ

خوشاب (نمائندہ دُنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں ضلع خوشاب میں ٹریفک پولیس اور پٹرولنگ پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کرتے ہوئے۔۔

 گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 966 چالان جاری کیے اور 11 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا۔ڈی پی او آفس جوہرآباد سے جاری رپورٹ کے مطابق بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 182، ہیلمٹ نہ پہننے پر 138، سیٹ بیلٹ استعمال نہ کرنے پر 21 اور ون وے کی خلاف ورزی پر 12 چالان کیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس چیف کے تاجروں سے معاونت کیلئے فوکل پرسن کی تعیناتی کے احکامات

کیماڑی میں 850 ملین روپے کے منصوبوں کا سنگِ بنیاد

حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق فلم کی نمائش پر پابندی کی درخواست مسترد

تجاوزات کے خلاف مہم بے روزگاری کا سبب بن گئی، سیلانی

جماعت اسلامی کا 12 روزہ کراچی اولمپکس کا اعلان

شہری اربوں روپے کی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں سے محروم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن