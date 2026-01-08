صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ:شدید دھند اور سردی کا راج، کاروبار زندگی متاثر

  • سرگودھا
کلورکوٹ:شدید دھند اور سردی کا راج، کاروبار زندگی متاثر

کلورکوٹ:شدید دھند اور سردی کا راج، کاروبار زندگی متاثر لنڈا بازار میں جیکٹس، شالوں،جرابوں،جرسیوں، دستانوں کی فروخت بڑھ گئی

 کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)کلورکوٹ شہر سمیت تحصیل بھر کے مختلف علاقوں میں آج دوسرے روز بھی شدید دھند اور سردی کا راج رہا، جس کے باعث معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق شدید دھند اور سردی کے باعث جہاں کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں اور بازاروں میں رش دیکھنے کو نہ ملا، وہیں کوئلہ، لکڑی، خشک میوہ جات، گجریلا، پکوڑے اور سموسوں کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سردی کی شدت کے باعث شہری گھروں میں محصور رہے ۔دوسری جانب کلورکوٹ کے لنڈا بازار میں جیکٹس، شالیں، جرسی، جرابیں، دستانے اور جوتوں کی فروخت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید سردی اور دھند کے باعث روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے جبکہ موسم کی شدت میں کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کسانوں کو10ہزار گرین ٹریکٹرز فراہم کرنیکا فیصلہ،آن لائن پورٹل کا افتتاح

ہارڈ شپ رولز کے تحت اساتذہ کے تبادلوں کیلئے سفارشات تیار

لودھراں ،میونسپل سٹیڈیم کی مجموعی حالت کو بہتربنانے کا عزم

جی پی اوملتان میں یادگاری ڈاک ٹکٹوں کی نمائش

ہیلمیٹ نہ پہننے ،کاغذات نہ ہونے پرہزاروں موٹر سائیکلیں ضبط

اجتماعی زیادتی کا شکا رخاتون انصاف کیلئے در بدر ہوگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن