صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا ڈسٹرکٹ پبلک سکول بھکر کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا ڈسٹرکٹ پبلک سکول بھکر کا دورہ

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے ڈسٹرکٹ پبلک سکول بھکر کا دورہ کیا ۔

جہاں انہوں نے اساتذہ کی بھرتی کیلئے منعقدہ تحریری امتحان کے عمل اور اس سلسلہ میں کئے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔انہوں نے ہدایات جاری کیں کہ امتحان کے انعقاد میں شفافیت،میرٹ اور نظم و ضبط کے عمل کو ہر صورت ملحوظ خاطر رکھا جائے ۔ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے کہا کہ اساتذہ کی بھرتی کیلئے اہل اور باصلاحیت امیدواروں کا انتخاب معیاری تعلیم کے فروغ کیلئے ناگزیر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

256سرکاری سکول سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع

ویمن یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

خانیوال میں پیرا انفورسمنٹ سٹیشنز، پولیو مہم کی تیاری

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ہائی وے پٹرول کا ریزنگ ڈے نقد انعامات،تعریفی اسناد تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن