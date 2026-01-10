صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر سرگودھا کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ

  • سرگودھا
کمشنر سرگودھا کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ

ایمرجنسی ، گائنی وارڈ، ٹراما سنٹر، ہیپاٹائٹس روم‘ ڈینٹل روم، بلڈ بینک کا معائنہ مریضوں سے علاج ، مفت ادویات کی فراہمی اور دیگر سہولیات بارے گفتگو

خوشاب (نمائندہ دنیا )کمشنر سرگودھا ڈویژن شوکت علی نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہرآباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایمرجنسی وارڈ، گائنی وارڈ، ٹراما سنٹر، ہیپاٹائٹس روم، ڈینٹل روم، بلڈ بینک، لیبارٹریز سمیت مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔کمشنر سرگودھا نے مریضوں سے علاج معالجے ، مفت ادویات کی فراہمی اور دیگر طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں قائم پیڈز وارڈز کا افتتاح بھی کیا اور زیر علاج مریضوں کی عیادت کی۔کمشنر شوکت علی نے ہدایت کی کہ مریضوں کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے اور تھلیسیمیا کے مریضوں کیلئے بلڈ کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کو معیاری صحت کی سہولیات کی فراہمی کیلئے ہمہ وقت کوشاں ہیں اور ہیلتھ سیکٹر میں اٹھائے گئے انقلابی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر احمد خان بھی ہمراہ تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں ،امیر مقام

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

اسلام آباد: چائنیز منصوبوں کی سکیورٹی اولین ترجیح ،ایس ایس پی

سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کو آرپی او کا اضافی چارج بھی مل گیا

جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ،فائدہ اٹھانا ضروری ،انوشہ رحمان

اسلام آباد ،8اشتہاریوں سمیت 36جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن