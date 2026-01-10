صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا جائزہ اجلاس

واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا جائزہ اجلاسبحال شدہ پلانٹس کی مناسب دیکھ بھال یقینی بنائی جائے ،ڈپٹی کمشنر کا حکم

 میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی، مرمت اور نئے پلانٹس کی تنصیب کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں پرانے پلانٹس کی بحالی جبکہ دوسرے مرحلے میں نئے پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ بحال شدہ پلانٹس کی مناسب دیکھ بھال اور نئے منصوبوں کیلئے انتظامی کارروائی جلد مکمل کی جائے تاکہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

256سرکاری سکول سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع

ویمن یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

خانیوال میں پیرا انفورسمنٹ سٹیشنز، پولیو مہم کی تیاری

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ہائی وے پٹرول کا ریزنگ ڈے نقد انعامات،تعریفی اسناد تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن