صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن جوئے میں رقم ہارنے کے بعد ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے والا گرفتار

  • سرگودھا
آن لائن جوئے میں رقم ہارنے کے بعد ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے والا گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آن لائن جوئے میں رقم ہارنے کے بعد ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچانے والا شہری گرفتار کرلیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ کڑانہ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت 15 پر ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والا بے نقاب ہو گیا۔

ملزم عابد نے رقم آن لائن جوئے میں ہارنے کے بعد ڈکیتی کی جھوٹی کال کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر حقائق کا جائزہ لیا تو حالات مشکوک پائے گئے کڑانہ پولیس کی پوچھ گچھ پر ملزم نے بتلایا اس نے رقم جوئے میں ہارنے کے بعد ڈکیتی کی کال کی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں تعلیم مفت،سردار شاہ ، امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کا نوٹس

چھٹی کے دن 7مقامات پر آتشزدگی

تاریخ پر تاریخ ،کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر ڈھائی سال سے تاخیر کا شکار

مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازع نہیں دیرینہ انسانی مسئلہ ہے ، سعید غنی

5فروری کشمیریوں سے تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

وزیراعلی سندھ نے میمن میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں نئے وارڈز کا افتتاح کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ